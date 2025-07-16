Sıcaklıklar batıda normallerin üzerinde

MGM’nin son tahminlerine göre, Türkiye’nin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde öğleden sonra saatlerinde yerel sağanak yağışlar görülebileceği belirtildi.



Bugün birçok ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji, bugün itibarıyla Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu ve Muğla’nın iç kesimleri; Batı ve Orta Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkâri dışındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu.



Yağışların Doğu Karadeniz’in tamamı, Ardahan çevresi ve Erzurum’un kuzeyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Ani sel ve doluya karşı uyarı

Yetkililer, yağışların kısa sürede yoğunlaşabileceğine dikkat çekerek vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.



Hafta sonu uyarısı: Yağışlar şiddetlenecek, toz taşınımı görülecek

Hafta sonu itibarıyla Doğu Karadeniz, Erzurum’un kuzeyi ve Ardahan çevresi başta olmak üzere kuzeydoğu bölgelerde yağışların etkisini artıracağı belirtildi.



Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.



Vatandaşlara çağrı

Meteoroloji uzmanları, özellikle kırsal alanlarda yaşayanların ve tarım faaliyetleriyle uğraşan vatandaşların yağış ve toz taşınımına karşı önlem almalarını, zorunlu olmadıkça yağış beklenen saatlerde dışarı çıkmamalarını önerdi. Yetkililer ayrıca ani değişen hava koşulları nedeniyle güncel tahminlerin ve uyarıların yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA