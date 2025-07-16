'İdeolojik fanatizmin yeni bir örneği'

Çelik, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından imam hatip liselerine dönük bazı çevrelerce sistematik şekilde karalama kampanyaları yürütüldüğünü belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra imam hatip okullarına dönük üretilen yalan kampanyası ideolojik fanatizmin yeni bir örneğidir. Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığının söylenmesi yanlış bir bilgidir. Yanlış bilgiyi 'yalan siyaseti'ne çevirenlerin yaptıkları kampanya, kasıtlı bir kötülük ve nifak kampanyasıdır."



'Vesayet zamanlarının yöntemleri hâlâ devrede'

Açıklamasında, geçmişteki vesayet rejimlerini anımsatan uygulamalara da gönderme yapan Çelik, şunları ifade etti:



"Vesayet zamanlarının kötülük dolu yöntemlerinin bugün de kullanılması fanatizmin bir 'nifak siyaseti' olarak yürürlükte olduğunu gösteriyor. Her vesileyle milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, maalesef bu kötülükleriyle okullarımızı ve çocuklarımızı da hedef alıyorlar."



'Başarıyı ideolojik kavga konusu yapmayın'

Tüm okullarda eğitim gören öğrencilerin başarılarının ortak sevinç kaynağı olması gerektiğini vurgulayan Çelik, toplumu ayrıştırmaya çalışan söylemlere karşı çıktı:



"Nifak ve kötülük siyaseti peşinde koşanların, bu ülkenin değeri olan okullarımızı ve çocuklarımızı hedef almasına müsaade etmeyiz. Tüm okullardaki öğrencilerimizin başarıları hepimizi sevindirmelidir. LGS’ye giren bütün gençlerimizi kutluyoruz. Başarılar diliyoruz."



Ne olmuştu?

LGS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada bir imam hatip lisesinden 36 öğrencinin tam puan aldığına yönelik bazı iddialar gündeme gelmiş, bu durum çeşitli çevrelerce eğitimde fırsat eşitliği ve sınav sisteminin adaleti tartışmalarına konu edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yetkililer bu iddiaların gerçek dışı olduğunu açıklarken, tartışmalar siyasi platformlara da yansımıştı.

Kaynak : PHA