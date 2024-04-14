Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Çelik köyü yakınlarında Gölbaşı ilçesi yönünde ilerleyen Özgür C., idaresindeki 01 AHP 869 plakalı mısır yüklü TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Özgür C., yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber: İlker Şahin/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA