“Azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı ilham kaynağı olacak”

Devlet Bahçeli, Yaşargil’in tıp alanındaki katkılarını şöyle değerlendirdi:

“Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında değil; bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur. Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur.”

Bahçeli, Yaşargil’in azmi ve bilime adanmış hayatının gelecek nesiller için örnek olmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Onun mirası, sadece tıpta değil; bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır” dedi.

“Milletimizin başı sağ olsun”

Taziye mesajında Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı, tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Bilim Dünyasında Derin Üzüntü

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, mikronöroşirürji alanındaki devrim niteliğindeki teknikleriyle birçok ülkede tıp fakültelerinde ders olarak okutulan yöntemlerin öncüsüydü. İsviçre, ABD ve Türkiye’de sürdürdüğü akademik çalışmalarla “beyin cerrahisinin öncüsü” kabul edilen Yaşargil’in vefatı, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bilim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Kaynak : PHA