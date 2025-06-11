CHP ve AK Parti Arasındaki Fark 2,6 Puan

CHP yüzde 31,2 oy oranı ile birinci sıraya yerleşirken, AK Parti yüzde 28,6 ile ikinci sırada kaldı. İki parti arasındaki fark 2,6 puan olarak ölçüldü. Bu sonuç, seçim atmosferinde muhalefet cephesinin yükselişini ve iktidar partisinin bir miktar oy kaybı yaşadığını gösteriyor.

MHP ve DEM Parti Başabaş: Yüzde 7 Bandında Yarış

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 7,3 ile üçüncü sırada yer alırken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yüzde 7,0 ile MHP'yi yakından takip etti. Bu oranlar, her iki partinin de kritik seçim barajını aşmakta zorlanmadığını gösteriyor.

İYİ Parti Düşüşte: Yüzde 5,1

İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5,1 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz seçimlere göre oy oranında düşüş yaşayan parti, yeni yönetimi altında toparlanma sürecine girmiş olsa da henüz eski gücünü kazanamamış görünüyor.

Yeni ve Diğer Partilerin Durumu

Zafer Partisi (ZP): %4,5

Yeniden Refah Partisi (YRP): %4,2

Adalet Partisi (A Parti): %2,5

Büyük Birlik Partisi (BBP): %2,3

Yerli ve Milli Parti (YMP): %2,0

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,7

Gelecek Partisi (GP): %1,5

Diğer: %2,1

Bu sonuçlara göre, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi gibi yeni siyasal aktörler, yüzde 3-5 bandındaki performanslarıyla dikkat çekerken; A Parti, BBP, YMP, TİP ve GP gibi partiler de belirli bir seçmen tabanını temsil etmeye devam ediyor.

Değerlendirme

Araştırmanın verileri, Türkiye'deki siyasal tercihlerin önemli ölçüde iki ana parti (CHP ve AK Parti) etrafında şekillendiğini gösteriyor. Öte yandan milliyetçi ve muhafazakâr seçmenin tercihlerinde parçalanma devam ediyor. DEM Parti ise kendi kitlesini korumayı sürdürüyor.

Araştırma Notu:

Bu araştırma 8-9 Haziran 2025 tarihlerinde, 41 ilde toplam 3.700 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kaynak : PHA