“Gazze Ablukadaysa Türkiye Ayakta”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, mitinge ilişkin çağrısını Yeni Yol TBMM Grup Toplantısı’nda yaptı. Gazze’deki sivil katliamlara karşı duyarsız kalmayacaklarını belirten Arıkan, mitingin sadece bir tepki değil, insanlık vicdanını ayağa kaldırma çağrısı olduğunu söyledi.

Arıkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İktidara tepkimizi göstermek, Gazze’nin sesini duyurmak, vanaları kapatmak, Madleen’in hakkını savunmak, Velaları durdurmak için pazar günü, Üsküdar Meydanı'nda saat 17.00’de ‘Özgür Gazze Mitingi’ yapacağız.

Mitingde, ‘Gazze Ablukadaysa Türkiye Ayakta, Gazze Ablukadaysa İnsanlık Ayakta’ diyeceğiz.”

Tüm Vatandaşlara Katılım Çağrısı

Mitinge başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların katılım göstermesi bekleniyor. Saadet Partisi, bu miting aracılığıyla hem Türkiye kamuoyunun hem de uluslararası toplumun dikkatini Gazze’deki insani trajediye çekmeyi hedefliyor.

Parti yetkilileri, “Özgür Gazze” mitingine tüm Filistin sevdalılarını ve insan hakları duyarlılığı taşıyan herkesi davet etti.

Kaynak : PHA