Adıyaman’ın 4 Noktasında Alım Yapılacak

TMO alımları, Adıyaman Merkez, Kahta USK, Besni Tekin Lidaş ve Besni Flora Lidaş olmak üzere toplam dört farklı noktada gerçekleştirilecek. Sürecin sağlıklı işlemesi için sahada 49 kişilik uzman ekip görev yapacak ve alımlar haftanın 6 günü sürdürülecek.

Randevu Sistemi Aktif

Milletvekili Kurt, çiftçilerin kolaylıkla alım sürecine katılabilmesi için http://randevu.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevu sistemi oluşturulduğunu belirtti. “Hiçbir çiftçimiz mağdur edilmeyecek, TMO üreticilerin tüm ürününü satın alacak,” diyen Kurt, sistemin hızlı ve etkin işlemesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

2025 Alım Fiyatları Açıklandı

2025 yılı hububat alım fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Kurt, açıklamasında şunlara yer verdi:

Buğday: 13.500 TL/ton

➤ Desteklemelerle birlikte çiftçinin eline geçecek net fiyat: 16.020 TL/ton

Arpa: 11.000 TL/ton

➤ Desteklemelerle birlikte çiftçinin eline geçecek net fiyat: 13.520 TL/ton

Ödemeler 30 Gün İçinde Hesaplara Yatacak

Teslim edilen ürünlerin ödemeleriyle ilgili süreci de açıklayan Kurt, ürün bedellerinin 30 gün içinde üreticilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

“Toprağa Emek Veren Herkese Bereketli Bir Sezon Diliyoruz”

Açıklamasının sonunda çiftçilere seslenen Doç. Dr. Resul Kurt, “Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Toprağına emek veren tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Çiftçilerimizin refahını artırmak, üretimi desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz,” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA