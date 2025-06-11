10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 26 ilde 2.000 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırma, yüzde 95 güven aralığında ve ±2,5 hata payıyla hazırlandı.

Mansur Yavaş Zirvede

Anket sonuçlarına göre Mansur Yavaş, yüzde 25,1’lik oranla birinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 20,2 ile ikinci sırada bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 17,8 ile üçüncü sırayı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 6,4 ile dördüncü sırada yer alırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 4,1, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yüzde 2 oranında beğeni topladı.

Diğer İsimler Sıralamada Geride Kaldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,6, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 1,5, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yüzde 1,3, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 0,6, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yüzde 0,3 oranında beğeni aldı.

Hiçbir Siyasetçiyi Beğenmeyenlerin Oranı Yüksek

Katılımcıların yüzde 10,4’ü hiçbir siyasetçiyi beğenmediğini belirtirken, yüzde 5,2’si ise fikir belirtmedi ya da soruya cevap vermedi. “Diğer” seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

Toplumun Nabzı Yerel Yöneticilerde Atıyor

Anket sonuçları, özellikle yerel yöneticilerin halk nezdinde artan popülaritesini ve siyasi beğeni eğilimlerinde değişim sinyallerini ortaya koyuyor. Yerel yönetim deneyimiyle ön plana çıkan isimlerin ilk sıralarda yer alması dikkat çekici bulunurken, siyasi liderler arasındaki farklar da kamuoyunun algısal dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Kaynak: ASAL Araştırma – Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2025 Anketi

Yöntem: CATI – Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi

Örneklem: 2.000 kişi, 26 il, 18 yaş ve üzeri seçmen kitlesi

Kaynak : PHA