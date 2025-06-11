AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılıyla 2025 yılını karşılaştıran Usta, emekli maaşlarının alım gücünün yıllar içinde ciddi oranda düştüğünü ortaya koydu. Usta’nın verdiği rakamlara göre 2002 yılında bir emekli maaşı ile 19 adet çeyrek altın alınabilirken, 2025 yılında bu sayı sadece 3’e geriledi.

"2002’de 80 maaşla ev alınabiliyordu, şimdi 297 maaş yetmiyor"

Usta’nın ekonomik karşılaştırmaları şöyle:

Ev Alımı: 2002’de 80 emekli maaşı ile bir ev alınabilirken, 2025’te bu rakam 297 maaşa çıktı.

Otomobil: 2002’de 30 emekli maaşıyla araba alınabiliyorken, 2025’te bu sayı 89 maaşa yükseldi.

Et Alımı: 2002’de bir emekli maaşı ile 45 kilogram et alınabilirken, 2025’te bu miktar 34 kilograma düştü.

Kira: 2002’de kira emekli maaşının %80’i kadarken, 2025’te kira bedeli maaşı aşarak %130 seviyesine ulaştı.

Çeyrek Altın: 2002’de bir maaş 19 çeyrek altına denk gelirken, bugün sadece 3 çeyrek altın alınabiliyor.

“Emekliler emeğin karşılığını alamıyor”

Erhan Usta, söz konusu tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Eleştirilen eski Türkiye’de emekliler, emeğin karşılığını alabiliyor; bir evi, bir arabası olabiliyor, emekli ikramiyesiyle bir yazlık sahibi olabiliyordu. Bugün ise milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Geçinemeyen, ilaçlarını alamayan, faturalarını ödeyemeyen, pazara çıkamayan emekliler hayattan bezmiş durumda.”

“Sadaka değil, haklarını istiyoruz”

Bayram dönemlerinde verilen ikramiyelerin bir çözüm olmadığını vurgulayan Usta, hükümete şu eleştiride bulundu:

“Bu insanları yoksulluğa sürükleyip, ardından bayramlarda verilen bir harçlıkla oy devşirmeye çalışılması; ne adil bir yönetim anlayışıdır, ne de onurlu bir siyaset tarzıdır. Bu yaklaşım, emeklilere hak ettikleri yaşamı vermiyor, bir sadaka kültürünü dayatıyor.”

İYİ Parti olarak taleplerinin net olduğunu vurgulayan Usta, “Emeklilere sadaka değil, harçlık değil; yıllarca verdikleri emeğin, ödedikleri primin karşılığı olan hakları verilsin. Ülkenin itibarı, emeklisine verdiği değerle ölçülür” dedi.

Kaynak : PHA