Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği, Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Mutena Dergisi'nin organize ettiği, Perre Haber Ajansı'nın basın sponsorluğunu üstlendiği kültür şenliği, 30 Haziran Pazar günü İstanbul'un Fatih ilçesi, Fatih Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Dayanışmanın Güzel Örnekleri

Çok sayıda yazar, şair ve sanatçının katıldığı etkinlikte, Siverek ve Adıyamanlı sanatseverler dayanışmanın güzel örneklerini sergiledi. Şair ve yazarların kitaplarını imzaladığı, imza etkinliği ile başlayan program, şiir dinletisi ve konserle devam etti. Etkinliğe katılan ve katkı sunanlara sertifika verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlanan etkinlikte, Siverek ve Adıyamanlılar deprem sonrası daha da kaynaşmış halde yeni buluşmalar için randevulaştı.

Halk Ozanı, Ali Abbas Aslantürk'ün konseri büyük ilgi gördü, birbirinden güzel türküleri seslendirdi, ruha dokunan sesiyle salonu büyüledi, sahne performansının sonunda Şair Murat Kayış'la düet yaptı.

Başkan Halil Yoğunlu'nun Açılış Konuşması

Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yoğunlu, etkinlik açılışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul'da, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde Siverekli yazarlarımızın ve şairlerimizin imza günündeyiz. Adıyamanlı Murat Kayış kardeşim ve ekibi bize destek oldular. Bugün burada çok güzel bir etkinliğe imza attık. Bu yaz mevsiminde yaptığımız etkinliği çok değerli buluyorum. İstanbul Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği olarak bize katkı sunan yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum. Bu yaz günü Adıyaman’dan, Siverek’ten, İzmir’den, Ankara’dan ve çeşitli yerlerden 14 yazar ve şairimiz bize katıldı. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum, onlar bizim için çok değerli. Biz öncelikle Siverek’imizi, kendi bölgemizi, yöremizi tanıtmak istiyoruz. Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Urfa olsun, her tarafta tanıtmak istiyoruz. Çağdaş Adıyaman Derneği bizle beraber aynı platformu paylaştı, onlara da teşekkür ediyoruz. Murat Kayış kardeşim şairimiz, onu da kutluyorum ve teşekkür ediyorum. 9. ayda yine benzer bir etkinlik yapacağız. 7.sini yapacağız, yine dostlarımız, kardeşlerimiz, yazarlarımızla birlikte olacağız. Sivereklilerle birlikte olacağız ve bu işi yapmaya devam edeceğiz. İstanbul büyük bir şehir, 16 milyon nüfusu var. Biz Siverek Kültür Bilim Sanat Derneği olarak 6. imza günümüzü yaptık ve devam edeceğiz."

ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet'in Konuşması

Organizasyonun ev sahiplerinden ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet, Siverek halkının depremde Adıyamanlıların yardımına koşan ilk kent olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Adıyamanlıyım, 1965 yılında Adıyaman Merkez doğumluyum. 1982 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. 'Doyduğumuz yerden doğduğumuz yere hizmet' sloganıyla çıktığımız bu yolda, Adıyaman’a kültür ve eğitim adına destek olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 70 öğrenciye burs veriyoruz. Bu güzel etkinlikte, Mutena Dergisi'nin sahibi Murat Bey'le, Perre Ajansı sahibi Abdurrahman Bey'le birlikteyiz. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Sivereklilere teşekkür borcumuz var. 6 Şubat depreminden dolayı bize ilk yetişenler, ekmeğini bizimle paylaşan Siverekli dostlara çok teşekkür ediyorum."

Mutena Dergisi Sahibi Murat Kayış'ın Açıklaması

Organizasyonu düzenleyenlerden Mutena Dergisi İmtiyaz Sahibi Şair Murat Kayış ise katkı sunan ve katılan herkese teşekkür ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, bugün burada Siverek Kültür Bilim Sanat Derneği, Çağdaş Adıyamanlılar Derneği, ÇADAP ve Mutena Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi olarak katılım sağladık. Yazarların imza günü buluşmasında omuz omuza bir olduk. Bu güzel program, yaz ayında böyle yoğun bir ilgi normalde olmaz. Sonbahar ve ilkbahar arasında kültürel programlar devam eder. Bugünkü hassasiyet bizleri mutlu etti. Programımız yazarlarımızın imza günüyle başladı. İlerleyen vakitlerde şiir dinletisi, birkaç söyleşi ve müzik dinletisi devam edecek. Bizleri yalnız bırakmayan edebiyat dostlarımıza teşekkür ederiz. Kültür programlarımızın devamına ilerleyen zamanlarda sizlere belirteceğiz. Sanatın ışığıyla yaşamaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler."

Sanatseverlerin Yorumları

Etkinliğe katılan şair, yazar ve sanatçılar da programa gösterilen ilgiden memnuniyetlerini dile getirdiler. Yazar Canan Al, "Hemşerilerim arasında olmaktan çok mutluyum. Buraya iki polisiye ve bir şiir kitabıyla katıldım. Gelen Adıyamanlılara, Siverekli'lere ve Fatih Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Avukat ve yazar Fecri Çelik ise, "Bu günü tertip eden Siverek Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ne teşekkür ediyorum. Halil Başkan’ın bu konudaki çabasını takdir ediyorum. Siverek kadim bir şehirdir ve değerleri vardır." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar arasında bulunan Sinan Sabri Çepik, "Siverekli ve Adıyamanlı hemşeriler bir arada, yan yana oldular. Benim açımdan verimli ve güzel bir gün oldu." dedi.

Şair Fahri Ergün de, "Zaza dilimizin kaybolmasını önlemek için mücadele ediyorum. Bu günü bize yaşatan Halil Başkan’a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Eğitimci, şair ve yazar Esra Algan ise, "Adıyamanlılar ve Sivereklilere, Mutena Dergisi'ne böyle bir organizasyon yaptıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkan Yardımcısı Agop Evingülü "Sanata ve sanatçıya olan desteğimizi her zaman belirtmiş ve yanlarında durmuş bir ekibiz. Katılımcılara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA