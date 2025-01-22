Araştırma Önergesinin Amacı

Önergede, yangının nedenleri, denetim eksiklikleri ve ihmallerin ortaya çıkarılması, sorumluların belirlenmesi, mağdurların zararlarının tazmini ve benzer faciaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Önergede Yer Alan Detaylar

Yangının çıkışına ve büyümesine neden olan ihmaller önergede şu şekilde sıralandı:

İtfaiye Birimlerinin Eksikliği: Kartalkaya’da sürekli bir itfaiye biriminin bulunmaması nedeniyle ilk müdahalenin Bolu’dan 45 dakika sonra yapılabildiği belirtildi.

Alarm ve Uyarı Sistemlerinin Çalışmaması: Duman dedektörleri ve yangın alarm sistemlerinin devreye girmemesi nedeniyle birçok kişinin yangını fark edemediği ifade edildi.

Kaçış Yollarının Kullanılamaması: Yangın merdivenlerinin yetersizliği ve yönlendirme sistemlerinin olmaması, vatandaşların otelden çıkışını zorlaştırdı.

Otomatik Söndürme Sisteminin Eksikliği: TMMOB’un açıklamasına göre, otelde bulunması gereken otomatik yangın söndürme sisteminin eksikliği, yangının hızla yayılmasına neden oldu.

Yönetmelik ve Denetim Sorunları Vurgusu

Önergede, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 2012’de yapılan değişikliklerle kamu güvenliği önlemlerinin zayıflatıldığı belirtildi. İtfaiye birimlerinin denetim süreçlerinden çıkarılmasının ve meslek odalarının yetkilerinin sınırlandırılmasının, benzer facialara davetiye çıkardığı ifade edildi.

DEM Parti’nin Çağrısı

Araştırma önergesinde, facianın sorumlularının açığa çıkarılması ve mağdurların zararlarının karşılanması için şu talepler yer aldı:

Yangının nedenlerinin detaylı şekilde incelenmesi.

Denetim eksikliklerinin belirlenmesi ve ilgili kurumların sorumluluklarının tespit edilmesi.

Kamu güvenliğini artıracak düzenlemelerin yapılması.

Mağdur vatandaşların zararlarının tazmin edilmesi.

DEM Parti’den Açıklama

Önergeye ilişkin konuşan Grup Başkanvekilleri, “Bu facia önlenebilir ihmaller zincirinin bir sonucudur. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılması elzemdir. Meclis’in bu konuda hassasiyetle hareket etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA