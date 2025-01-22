Adli Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.”

Bilirkişi İncelemeleri Devam Ediyor

Tunç, alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin yangınla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü belirtti. Yangının çıkış nedenine ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalarda, ihmallerin olup olmadığına dair detaylı incelemeler yapıldığı ifade edildi.

Bakan Tunç’tan Başsağlığı Mesajı

Yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşan Tunç, şu sözlerle başsağlığı diledi:

“Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Kaynak : PHA