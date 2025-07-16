Buldan: Tunç, sürecin hukuki zeminde ilerlemesi için görev üstleneceğini söyledi

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, ziyaretin oldukça önemli ve yapıcı geçtiğini belirtti. Buldan, şunları söyledi:



“Sayın Tunç’a bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasal hem hukuki boyutlarıyla ele aldık. Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Sayın Adalet Bakanı’nın önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatindeyiz. Kendisi de bu sürecin hukuki ve yasal zeminde ilerlemesi için görev üstleneceğini ifade etti. Şimdiye kadar sağladığı desteği bundan sonra da sürdüreceğini dile getirdi. Olumlu ve yapıcı bir görüşme oldu.”



Sancar: Adalet Bakanlığı'nın rolü bu süreçte çok özel

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise Adalet Bakanlığı’nın süreçteki önemine dikkat çekti:



“Sürecin sağlam ve sağlıklı ilerlemesi için hukuki zemin kritik önemde. Bu nedenle Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor. Sayın Tunç da bu süreçte her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Komisyonun çalışmalarına da çok yakında başlanacak. Bu hafta içinde çalışmalara başlanacağı bilgisini aldık. Süreç, hukuk devleti ve demokrasi adına umut verici gelişmelere gebe olabilir.”



Silah bırakma süreci soruldu: "Takvim yok, aşamalar var"

Görüşme sonrası heyet üyelerine yöneltilen sorulardan biri de Süleymaniye’de başlayan silah teslim süreci oldu. Bu konuda bir takvimin olup olmadığı sorusuna Pervin Buldan, şu yanıtı verdi:



“Bir takvim yok ama süreç belli aşamalarda ilerleyecek. Süleymaniye’deki silah bırakma töreninden sonra yeni bir aşamaya geçilecek. Şimdi komisyon aşamasındayız. Komisyon birçok görevi ve sorumluluğu üstlenecek. Bu da tamamlandıktan sonra yeni bir faza geçilebilir. Her aşamayı kamuoyuyla paylaşacağız.”



Sancar: Konular komisyon gündemine taşınacak

Komisyonun işlevine ilişkin konuşan Sancar, tüm başlıkların parlamento zemininde ele alınacağını vurguladı:



“Komisyonun amacı zaten bu süreci şeffaf biçimde ele almak. Silah bırakma, yasal düzenlemeler, barışa dair tüm başlıklar komisyonda açıkça müzakere edilecek. Bu nedenle şu aşamada bir öngörüde bulunmak doğru değil. Ama sürecin hızla işleyeceğine inanıyoruz.”



Görüşmeler sürecek

Pervin Buldan ayrıca Adalet Bakanı ile yapılan görüşmenin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmek üzere partilerinin heyetiyle birlikte yola çıkacaklarını belirterek, sürecin tüm siyasi partilerle istişare içinde yürütüleceğini söyledi.



DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.



Tunç, sürecin hukuki ve yasal çerçevede ilerlemesi için aktif görev üstleneceğini ifade etti.



Komisyonun bu hafta içinde çalışmalarına başlaması bekleniyor.



Silah bırakma süreci için belirli bir takvim olmamakla birlikte, aşamalı ilerleme vurgusu yapıldı.



DEM Parti heyeti siyasi partilerle görüşmelerini sürdürecek.

Kaynak : PHA