İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde düzenlenen “Narkokapan-Adana 2” operasyonunda 130 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı 3 ay süren titiz bir hazırlıkla gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri’de düzenlenen “Narkokapan-Adana 2” operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapan 130 “torbacı” yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun 3 aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiğini belirtti. Adana’nın suç haritasının sokak sokak taranarak şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiği, suç faaliyetlerinin delillendirildiği ifade edildi.

Operasyona 2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA) ve 16 narkotik dedektör köpeği katıldı. Baskınlarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarına, “Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!” sözleriyle seslendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1945427684823113798

Geçen yıl 3 Haziran 2024’te gerçekleştirilen ilk “Narkokapan-Adana” operasyonunda ise 12 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini, 335 şüphelinin yakalandığını ve 302’sinin tutuklandığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Adana Valisi’ni, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı’nı, Adana İl Emniyet Müdürü’nü ve operasyonda görev alan polisleri tebrik etti.