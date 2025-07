Gaziantep'e gitmek üzere evden çıktı, Pazarcık'ta otobüsten indi

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz, 13 Temmuz 2025 tarihinde ailesine Gaziantep’e gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.



Yapılan incelemede Yılmaz’ın bir yolcu otobüsüne bindiği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otobüsten indiği tespit edildi. Bu bilgilerin ardından Yılmaz’ın bulunması için hem Gölbaşı hem de Pazarcık çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.



Aile endişeli: 'Bir an önce bulunmasını bekliyoruz'

Rişvan Yılmaz’ın yakınları, güvenlik birimlerine durumu bildirerek endişe içinde beklediklerini belirtti. Aile, Rişvan Yılmaz’dan haber alamadıkları her dakikanın kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu dile getirerek, bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ettiklerini söyledi.



Yetkililer, kayıp şahısla ilgili ellerindeki tüm verileri değerlendirdiklerini ve arama çalışmalarının çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.

