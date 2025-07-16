Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında, Karapınar Mahallesi'nde saklandığı adreste olduğu tespit edilen M.E.A. gözaltına alındı.



Şüpheli hakkında;



Çok sayıda dolandırıcılık,



İftira,



Hakaret,



Şantaj ve



Bilişim yoluyla dolandırıcılık gibi suçlardan toplam 26 ayrı dosyada ifadeye yönelik arama kaydı bulunduğu öğrenildi.



Ayrıca M.E.A.’ya, kesinleşmiş 224 bin 60 TL para cezası da bulunduğu bildirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Kaynak : PHA