"Parti Binasında Arama ve El Koyma"

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi" amacıyla düzenlenen operasyonda, sabah saat 06.40’ta DEM Parti’nin Esenyurt ilçe binasında arama yapıldı. Aramada, 1995 yılında kırsal kesimde düzenlenen operasyonlarda hayatını kaybeden Gülşen Atalmış anmasında kullanıldığı belirtilen materyallere ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarına el konuldu.

DEM Parti’den Açıklama: "Partimizi Kriminalize Etmeye Çalışıyorlar"

DEM Parti İstanbul teşkilatından gözaltılarla ilgili yapılan açıklamada, aramanın hukuksuzca gerçekleştirildiği öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

“Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir.”

"Eş Başkanlar İfade İçin Gittikleri Emniyette Gözaltına Alındı"

Açıklamada, Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz’ın ifadeye çağrıldıkları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne parti avukatları eşliğinde gittikleri, ancak ifadeleri alınmadan gözaltına alındıkları belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu sabah erken saatlerde ilçe binamız, partimize bildirim yapılmadan, herhangi bir yöneticimiz ve avukatımız olmaksızın hukuksuzca kapıları kırılarak içeri girilmiş ve arama yapılmıştır. İlçe eş başkanlarımız Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyeti’ne ifadeleri alınmak üzere çağrılmışlardır. Ancak ifade işlemi için giden eş başkanlarımız, ifadeleri alınmayarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca her iki eş başkanımızın evleri de saat 15.30 civarında polis ekipleri tarafından aranmıştır.”

"Avukat Görüşüne Kısıtlama"

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan ilçe eş başkanlarına 24 saat boyunca avukat görüş kısıtlaması getirildiği bildirildi. Bu sürenin sona ermesinin ardından avukatların müvekkilleriyle görüşeceği ifade edildi.

"Operasyon ve Soruşturma Süreci"

Operasyon, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Gözaltı sürecinin ardından soruşturmanın seyrine ilişkin açıklamaların yapılması bekleniyor. Gözaltılar, siyasi ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak : PHA