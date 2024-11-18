"Duruşma 22 Kasım’da Ankara’da"

Kılıçdaroğlu’na yönelik hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan davanın duruşması, 22 Kasım Cuma günü saat 14.00’te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya katılma kararı aldığını duyurdu.

Celal Çelik: “Yolsuzlukların İspatlanacağı Bir Gün Olacak”

Avukat Celal Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine savcılıklar harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemli davalar açmışlardı. 22 Kasım saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır. Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisiyle... Hodri meydan.”

"Davanın Geçmişi"

Söz konusu dava, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu’nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldı. Erdoğan, ifadelerin hakaret içerdiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında şikayette bulunmuştu. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’na, 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle dava açılmıştı.

"Tarihi Duruşma Beklentisi"

CHP cephesinden yapılan açıklamalar, duruşmanın sadece bir savunma değil, aynı zamanda bir hesaplaşma zemini olacağını işaret ediyor. Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya katılım kararı, davayı siyasi ve hukuki açıdan daha geniş bir tartışmaya açma olasılığını artırıyor.

Kaynak : PHA