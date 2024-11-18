"İl Başkanı Kablan’dan Teşekkür ve Tebrik Mesajı"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, mazbata teslimi sırasında yaptığı açıklamada, partide görev alan eski ve yeni yöneticilere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Genel Merkezimizin tensipleriyle Merkez İlçe Başkanlığımıza atanan Mehmet Fatih Olgun'u tebrik ediyoruz. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı önceki dönem Merkez İlçe Başkanımız Ziya Başaran ve Merkez İlçe Başkan Vekilimiz Mehmet Aslan'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar dileriz.”

Ziya Başaran: “Birlik ve Beraberlik İçinde Güçlü Adımlar Atacağız”

Görevi devreden önceki başkan Ziya Başaran, yaptığı açıklamada Olgun’a başarılar diledi ve teşkilata teşekkürlerini iletti:

“AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevine, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin kıymetli tensipleriyle halefim Mehmet Fatih Olgun atanmıştır. Kendisine bu onurlu ve sorumluluk dolu vazifede başarılar diliyor, birlik ve beraberlik içinde güçlü adımlar atacağına yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar partimiz için emek ve özveriyle görev yapan Merkez İlçe Başkan Vekilimiz Mehmet Aslan’a teşekkür ediyor, yeni göreve başlayan başkanımıza üstün başarılar diliyoruz. Milletimize hizmet yolunda daima birlikte, omuz omuza ilerleyeceğiz.”

"Mehmet Fatih Olgun Görevine Başladı"

14 Kasım 2024 tarihinde atama kararı duyurulan ve bugün mazbatasını teslim alan Mehmet Fatih Olgun, AK Parti’nin hedefleri doğrultusunda çalışmalarına başlayacağını belirtti. Partiye ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Olgun, ekip ruhuyla hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA