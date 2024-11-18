İmamoğlu, Adalet Bakanı’nın "davanın savcılığına soyunduğunu" belirterek, “Giden hâkim feryat ediyor, beni zorladılar diyor. Bunu sağır sultan bile duydu, Adalet Bakanı duymadı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: "Gayri Hukuki Bir Süreç İşletiliyor"

Üsküdar Belediyesi Yavuztürk Kent Lokantası’nın açılışında konuşan İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, "Reddi hâkim yaptıkları hâkimin başka bir sebeple HSK tarafından tayini yapılmıştır, davanın hâkimi sürüldü demek abestir" yönündeki açıklamasına şu yanıtı verdi:

“İstanbul’un işleriyle ilgilenmem gerektiğini söylüyor. Bunu diyen kişi, dünyanın en saçma davalarından biri yüzünden siyaset yasağı ile karşı karşıya kaldığımı görmüyor. Bu dava sürecine dair feryadımı bile anlamıyor. Vatandaşı duyma duyuları kapalı. Giden hâkim feryat ediyor, beni zorladılar diyor. Bunu sağır sultan bile duydu ama Adalet Bakanı duymadı.”

"Adalet Bakanı Olayı Araştırmalıydı"

İmamoğlu, Adalet Bakanı’nın konuyu ele alma şekline eleştirilerde bulunarak, “Bir Bakan’ın görevi, böyle bir durumda hakimi dinlemek ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) olayı soruşturmayı önermek olmalıydı” dedi. İmamoğlu, sürecin hukuki değil, siyasi olduğunu vurguladı:

“Adalet Bakanı hâkimi dinlemek yerine, hâlâ davanın savcılığına soyunmuş. Çünkü gözleri ve kulakları vatandaşı duymuyor, tek bir kişiye çevrilmiş durumda. Bu tavır, 86 milyon insanı yok saymaktır.”

"Türkiye Vasatlıktan Kurtulmalı"

Konuşmasında hükümeti genel olarak eleştiren İmamoğlu, eğitime ve adalete dair eleştirilerini de dile getirdi. İmamoğlu, “Milli Eğitim Bakanı’ndan iyi bir eğitim sistemi beklerken, gündeme yalan ve hurafeler getiriliyor. Camilerin kapatıldığı, başörtülü kadınlara zulmedildiği gibi temelsiz iddialar üzerinden konuşmalar yapılıyor. Bu, kötü bir vasatlıktır. Allah bu memleketi bu vasatlıktan kurtarsın” dedi.

"Kent Lokantası Açıyoruz, Onlar Laf Yetiştiriyor"

İmamoğlu, İBB’nin hayata geçirdiği sosyal projelere dikkat çekerek, “Biz burada vatandaşlarımıza çare olmak için çalışıyoruz, Kent Lokantası açıyoruz. Ama onlar İmamoğlu’na laf yetiştiriyor. Başarısız oldukları için vasatlıklarıyla laf üretiyorlar. Vasatlıktan kurtulmak bu ülkenin önceliği olmalı” ifadelerini kullandı.

Arka Plan: Ahmak Davası ve Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun "Ahmak Davası" olarak bilinen süreçte, bir miting konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında açılan dava, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Davanın hâkimi, başka bir göreve atanmış ve bu durum İmamoğlu tarafından “siyasi baskı” olarak yorumlanmıştı. İmamoğlu’nun açıklamaları, dava sürecine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak : PHA