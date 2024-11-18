Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, “Yanlış anlaşılmaları gidermek için muhalefeti bilgilendireceğiz. Düzenlemeyi detaylı bir şekilde anlatacağız” dedi.

Etki Ajanlığı Tartışmaları: "Yanlış Anlaşılmaları Gidermeliyiz"

Kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak adlandırılan düzenleme ile ilgili Güler, teklifin yanlış yorumlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Etki ajanlığı kavramı, bizim kanun teklifimizle doğrudan ilişkilendirilmemelidir. Bazı arkadaşlarımız Gürcistan’da yürürlüğe giren bir kanunla kıyaslama yapıyor. Gürcistan’daki düzenleme, vakıf, dernek ve platformların yurt dışından aldığı mali desteklerin bildirilmesiyle ilgilidir. Ancak bizim düzenlememiz, Türkiye’nin ulusal güvenliğine zarar verebilecek casusluk faaliyetlerine yönelik cezai yaptırımları kapsamaktadır.”

Güler, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde benzer düzenlemelerin bulunduğunu vurguladı. “Amacımız, ülkemizde hukukun üstünlüğünü korumak ve güvenlik tehditlerini önlemektir. Muhalefeti bilgilendirip yanlış anlaşılmaları gidermeyi amaçlıyoruz. Eğer bir öneri veya endişeleri varsa, bunları dinlemeye hazırız” dedi.

Muhalefetle Görüşme ve Düzenlemenin Geleceği

Güler, düzenlemenin yeniden gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili şunları söyledi:

“Öncelikle muhalefeti bilgilendireceğiz. Gürcistan örneklerini ve Avrupa ülkelerindeki benzer uygulamaları paylaşacağız. Teklifin ulusal güvenlik kapsamında neleri içerdiğini ve neden bu düzenlemenin önemli olduğunu bir kez daha açıklayacağız. Eğer önerileri varsa, bunları değerlendirip amacımız doğrultusunda düzenlememizi yeniden şekillendirebiliriz.”

Kılıçlı Yemin Olayı: “Disiplin Süreci İşliyor”

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin gerçekleştirdiği kılıçlı yemin töreniyle ilgili soru üzerine Güler, disiplin yönetmeliği çerçevesinde sürecin yürütüldüğünü belirtti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi iç disiplin kuralları çerçevesinde hareket eder. Milli Savunma Bakanlığımız, bu konuda titiz bir inceleme başlatmış ve ilgili personelin savunmaları alınmıştır. Yüksek Disiplin Kurulu, süreci değerlendirerek gerekli kararı verecektir. Henüz sonuçlanmamış bir süreçle ilgili spekülasyon yapmamak gerekir.”

Güler, olayın büyütülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “TSK’nın disiplini ve düzeni, hem kurumun hem de ülkenin güvenliği için büyük önem taşır. Herkesin aklıselimle sonucu beklemesini rica ediyorum” dedi.

Köy Hizmetleri ve Yerel Yönetimler

Güler, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri için herhangi bir yasa çalışmasının olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bu teklifimizde yerel yönetimlere dair bir düzenleme bulunmuyor. Ancak büyükşehir belediyelerinde, köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri için özel hizmet alanları oluşturulabiliyor. Belediye meclisleri, su tarifeleri ve imar konularında bu alanlara yönelik düzenlemeler yapabiliyor.”

Güler: “Doğru Bilgileri Kamuoyuyla Paylaşacağız”

Basın toplantısını sonlandırırken Güler, kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi:

“Amacımız, kamuoyunun ve muhalefetin yanlış bilgilendirilmesini önlemek. Bu noktada, düzenlemelerimizin içeriğini şeffaf bir şekilde açıklayacağız. Muhalefetin katkı sunmasını ve yapıcı bir tartışma ortamı oluşmasını arzuluyoruz.”

Gündemin Öne Çıkan Konuları

Etki Ajanlığı Düzenlemesi: Gürcistan örneği ve Avrupa ülkelerindeki benzer düzenlemeler üzerinden yeniden ele alınacak.

Kılıçlı Yemin Soruşturması: Yüksek Disiplin Kurulu tarafından değerlendiriliyor.

Yerel Yönetim Düzenlemeleri: Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine özel hizmet uygulamaları belediye meclisleri tarafından karara bağlanabiliyor.

Güler’in açıklamaları, tartışmalı düzenlemeler ve kamuoyu endişeleri konusunda bilgilendirme ve istişare süreçlerine devam edileceği yönünde sinyaller verdi.

Kaynak : PHA