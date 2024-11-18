Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.