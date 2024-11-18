Adıyaman Belediye Başkanı Ceyhan Kayhan’ın açılış konuşmasıyla başlayan seçimde, adaylar Fadlı Doğan, Mehmet Küçük ve Erdoğan Altunbaş başkanlık için yarıştı. Divan Başkanlığı’na ise adayların ortak kararıyla Emin Yağımlı seçildi. Adıyaman’daki sivil toplum kuruluşlarını (STK) temsil eden 254 kişi oy kullanmak üzere başvurdu, ancak seçime 218 STK temsilcisi katılım gösterdi.

"İlk Turda Çoğunluk Sağlanamadı"

Seçim, üç tur üzerinden planlandı. İlk turda 185 temsilci oy kullandı ve sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

Erdoğan Altunbaş: 98 oy

Mehmet Küçük: 53 oy

Fadlı Doğan: 31 oy

Geçersiz: 2 oy

Üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İlk turda en düşük oyu alan Fadlı Doğan, ikinci tur öncesinde yaptığı açıklamayla yarıştan çekildiğini duyurdu.

"İkinci Turda Altunbaş Başkan Seçildi"

İkinci turda 218 temsilcinin tamamı oy kullandı. Salt çoğunluk şartının arandığı bu turda sonuçlar şu şekilde oldu:

Erdoğan Altunbaş: 134 oy

Mehmet Küçük: 84 oy

Bu sonuca göre, Erdoğan Altunbaş Adıyaman Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

"Altunbaş’ın Listesi Kabul Edildi"

Seçimin ardından, Altunbaş’ın başkanlık listesi oylandı ve STK temsilcilerinin çoğunluk oyuyla kabul edildi. Başkanlık görevini devralan Erdoğan Altunbaş, Adıyaman Kent Konseyi’nin çalışmalarını ileriye taşımak için STK’larla uyumlu bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Kaynak : PHA