Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde yemek hazırlayan Dilara K. adlı vatandaşın kullandığı düdüklü tencere, henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlamanın etkisiyle tencere parçaları evin farklı noktalarına savrulurken, Dilara K. vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

"Sağlık ve Polis Ekipleri Seferber Oldu"

Patlamayı duyan çevre sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Dilara K., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

"Polis Soruşturma Başlattı"

Olay yerine gelen polis ekipleri, düdüklü tencerenin patlama nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, patlamanın tencerenin kullanımında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Patlamanın ardından evde meydana gelen gürültü, çevrede kısa süreli bir paniğe yol açtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA