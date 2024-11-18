"Disipline Sevk Süreci Başlatıldı"

Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrası teğmenlerin gerçekleştirdiği kılıçlı yemin töreniyle ilgili MSB'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“İlgili personel, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Tespitler, eylemin mezuniyet coşkusuyla anlık bir gelişme değil, önceden planlanarak organize edildiğini göstermektedir. Yapılan inceleme ve soruşturma, ne okunan metinle ne de içeriğiyle ilgilidir. Burada önemli olan, disiplinsiz bir tavır sergilenerek, emirlere aykırı şekilde alternatif bir tören düzenlenmesidir."

"TSK'nın İtibarını Zedelediler"

MSB, tören sırasında basının çağrılmasının da organize bir planın parçası olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Eylemin önceden planlanarak, basını da davet etmek suretiyle organize şekilde yapılması Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ayrılık varmış algısı yaratmış, itibarını zedelemiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken Yapılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Gereken araştırmalar yapılıyor, birkaç kendini bilmez temizlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun "ihraç istemiyle" Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş hakkında da benzer süreçler başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, disipline sevk edilen isimlere ilişkin bilgi vererek süreci eleştirdi.

"Ne Olmuştu?"

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmen, dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun öncülüğünde bir araya gelerek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atmış ve şu sözlerle ant içmişti:

"Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu alternatif törenin ardından MSB tarafından disiplin süreci başlatılmış ve teğmenlerin bir kısmı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA