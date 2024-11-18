"Gerekli Tüm Girişimler Yapılıyor"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eryılmaz’ın sağ salim ailesine kavuşması için her türlü girişimin yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DİTİB Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camii’nin 6 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Din Görevlisi Fatih Eryılmaz’a ilişkin Almanya’da yürütülen soruşturma Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Vatandaşımızın bir an evvel, sağ salim ailesine kavuşması için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.”

Olayın Detayları ve Soruşturma Süreci

Din görevlisi Fatih Eryılmaz’dan 6 Kasım tarihinden bu yana haber alınamıyor. Almanya’da yürütülen soruşturma kapsamında yerel güvenlik birimleri ve yetkililer, kayıp vakasına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu da bu süreçte aktif bir şekilde devrede bulunarak süreci yakından takip ediyor.

Eryılmaz’ın kaybolması, hem yerel hem de uluslararası düzeyde endişeyle karşılanırken, ailesi ve yakınları yetkililerden olumlu haber bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kamuoyuna Duyarlılık Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Eryılmaz’ın bulunması için ilgili tüm yetkililerle iş birliği yapıldığını vurgulayarak kamuoyundan sabır ve destek istedi. Olayın çözümü ve Eryılmaz’ın ailesine kavuşması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmelerin yakından takip edilmesi ve elde edilen bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak : PHA