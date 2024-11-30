"Terörle Mücadelede Yeni Adımlar"

Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin kararlılığını dile getirerek, Türkiye’nin âli menfaatlerinin söz konusu olduğu her durumda dar bir pencereden bakamayacaklarını vurguladı. "Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız" diyen Erdoğan, son 40 yıldır Türkiye’nin geleceğine engel teşkil eden terör prangasını parçalayıp atmak istediklerini söyledi.

"Kahramanmaraş’ın Yeniden İnşası"

Kongrede, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden inşasıyla ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Erdoğan, "Yârimiz olan Kahramanmaraş’ı, Allah’ın izniyle yarı yolda bırakmadık, bırakmıyoruz; hiçbir zaman da bırakmayacağız" diyerek, depremzedelere yönelik çalışmalara değindi. Kahramanmaraş’a yapılan 155 bininci deprem konutunun kura çekilişini gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şehirde büyük bir spor kompleksinin inşasına da başlanacağını ifade etti.

"Başarıların Arkasında Milletin Desteği"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin başarısının arkasında milletin desteğinin olduğunu belirterek, "Yerel seçim sonuçlarını, milletin bize verdiği mesajı kabul ederek, kendimizi her alanda sigaya çekiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendireceğiz" dedi. AK Parti'nin vizyonunun, partinin kadrolarının değişmesinin yanı sıra, millete hizmet etme aşkının hiçbir zaman değişmeyeceği üzerinde durdu.

"Bölücülüğe Karşı Kararlı Duruş"

Erdoğan, Türkiye'deki birliği savunarak, "Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa bizden değildir" dedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte, siyasi ve toplumsal mühendislik projelerinin başarısız olduğunu ve AK Parti’nin kardeşlik siyasetini herkese benimsettiğini belirtti. "Türkiye, artık terör ve şiddet sopasıyla hizaya sokulacak bir ülke değildir" diyen Erdoğan, ülkenin 85 milyon vatandaşının eşit haklara sahip olduğunu ve birlik içinde, birlikte geleceğe yürüyeceklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı Vizyonu"

Erdoğan, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili olarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gündeme getirerek, bu yüzyılın huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün yılı olacağını belirtti. Türkiye'nin terörle mücadelede kaydettiği başarıların, küresel düzeyde de önemli bir yer tutacağını ifade etti. "Bu millete efendilik taslamaya gelmedik, hizmetkarlık yapmaya talibiz" diyen Erdoğan, ülkenin her alanda güçlü ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğini söyledi.

Birlik ve Beraberlik İçinde Geleceğe Yürüyoruz

Erdoğan, son olarak, Türkiye'nin 85 milyon vatandaşının kardeşliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade ederek, "Hiçbir şey Türk milletinin ebedi kardeşliğinden büyük değildir" dedi. Kongrede, AK Parti'nin önümüzdeki dönemde de başarılarına devam edeceğini ve Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceğini belirten Erdoğan, tüm partililerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kaynak : PHA