Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Stratejisi

Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki iç barış sürecine ve Türkiye'nin bu süreçteki stratejilerine de değindi. Suriye'deki iç barışın 2011'de bozulduğuna dikkat çeken Destici, "Suriye’de iç barışın temin edilmesi ya da toprak bütünlüğünün korunması kolay gözükmemektedir. Çünkü emperyalist güçler oradadır; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İran gibi ülkeler bölgedeki etkinliklerini sürdürüyor," ifadelerini kullandı.

Türkmenler ve Stratejik Önemi

Destici, Türkiye'nin Suriye’deki Türkmenlere yönelik politikalarının önemine de vurgu yaptı. "Suriye’de Türkmen varlığını muhafaza edemezsek, güçlü bir hale getiremezsek, kendi stratejimizi uygulayamayız," diyen Destici, bu noktada özellikle Kerkük ve Suriye'nin kuzeyinde demografik değişikliklere karşı uyarılarda bulundu. Türkmenlerin, bölgedeki gelişmelerin önlenmesi ve Türkiye'nin stratejisinin uygulanabilmesi açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlı Duruş

Destici, geçmişteki müzakere süreçlerine de değinerek, bu süreçlerin terör örgütü lehine sonuçlandığını ifade etti. "Terör ve teröristle müzakere olmaz, mücadele edilir," diyen Destici, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP’ye Tepki: "İşgale Karşı Durmak Türkiye'nin Hakkıdır"

Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son günlerde yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özel'in bir belediye başkanını ziyaret etmesine tepki gösteren Destici, "Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç isyanı bastırdığı olayları işgal olarak nitelendiriyor. Peki, bu nasıl bir bakış açısı? Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki CHP iktidarının gerçekleştirdiği bu müdahaleyi nasıl değerlendirebiliyorsunuz?" şeklinde konuştu. Destici, CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği yaparak kazanmayı ümit ettiğini ve bu sebeple sessiz kaldığını iddia etti.

Kaynak : PHA