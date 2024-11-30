24 Bin 625 Konutun Kurası Çekildi

Açıklamada, Adıyaman genelinde 6.912 adet kalıcı deprem konutunun kura çekiminin ve tamamlanan dairelerin anahtar tesliminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Bugüne kadar yapılan 5. kura çekimiyle, ilde toplamda 24 bin 625 konutun kurası çekilmiş oldu. Bu kapsamda, devletin gücü ve ilgili kurumların imkânlarıyla vatandaşların kalıcı konutlarına kavuşmaya devam ettiği belirtildi.

Örenli’deki Kura Törenine Üst Düzey Katılım

Örenli Kalıcı Deprem Konutları’nda düzenlenen kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da video konferans sistemiyle katıldı. Töreni, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile birlikte izleyen yetkililer, konutların tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi sürecinin hızla ilerlediğini vurguladılar.

Anahtar Teslimi Yapıldı

Açıklamada ayrıca, 6.912 konutun kura çekiminin tamamlandığı ve yapımı biten dairelerin de sahiplerine anahtarlarının teslim edildiği ifade edildi. Adıyaman Valiliği, devletin güçlü desteği ile vatandaşları sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturma sürecinin devam edeceğini belirterek, "Anahtar teslimi yapılan konutlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, huzur ve güven içinde güle güle otursunlar," dedi.

Adıyaman’daki kalıcı konut yerleştirme çalışmaları, depremin ardından uzun süredir devam eden yoğun gayretlerin bir parçası olarak, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA