"Kayyum Atamaları ve Hukuksuzluk Eleştirisi"

Toplantının ardından, sonuç bildirgesini Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel okudu. Bildirgede, özellikle iktidarın sandıkta kazanamadığı belediyelere yönelik kayyum atamaları eleştirildi. CHP, kayyumların halkın iradesini yok sayan, milli iradeye yönelik bir darbe girişimi olduğunu savundu. "Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan seçilmiş belediye başkanları görevden alınmakta, yerine iktidar tarafından atamalar yapılmaktadır. Bu durum, demokrasinin son kalelerini yıkma amacını taşımaktadır," denildi.

Belediye Başkanlarının Birlik Duruşu: "Halkın İradesine Sahip Çıkacağız"

Bildirgede, CHP’li belediyelerin iktidarın baskılarına karşı dimdik duracağı vurgulandı. "Halkın belediyelerine, halkın iradesine sahip çıkacağız," denilen bildirgede, belediyelere yönelik saldırıların yalnızca CHP’li belediyelere değil, tüm halkın iradesine yönelik olduğu ifade edildi. CHP'li belediye başkanları, iktidarın saldırılarına karşı güçlü bir şekilde mücadele edeceklerini açıkladılar.

"Kreşler ve Kadın Hakları Üzerine Vurgular"

Toplantıda, CHP’li belediyelerin kadınların ve çocukların yaşam kalitesini artıran hizmetlerine de değinildi. Belediyeler, özellikle 650'yi aşkın kreşle kadınların istihdama katılımını sağlarken, iktidarın kreşleri kapatma girişimlerinin kadınları ve çocukları hedef aldığını belirtti. "Kreşler çocuklarındır, kadınlarındır, halkındır. Dokundurtmayız, kapattırmayız" denilen bildirgede, kreşlerin sayısının artırılacağı duyuruldu.

"Ekonomik Baskılar ve Borçlar"

Belediyelere yönelik ekonomik baskılar da bildirgede yer aldı. CHP, belediyelerinin faaliyetlerini engellemek için iktidarın kamu bankalarından kredi verilmemesi, yerel yönetimlere kaynak dağıtımındaki adaletsizlikler ve uluslararası kredilerin engellenmesi gibi uygulamaları eleştirdi. Ayrıca, İzmir Selçuk Belediyesi gibi örneklerde belediyelerin gelir kaynaklarına el konulmasının, ekonomik baskıları daha da arttırdığı ifade edildi. Bu baskılara rağmen CHP'li belediyeler, halkçı belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

"İktidarın Kriz Yönetimi Eleştirisi"

Bildirgede, iktidarın ekonomik krizlere yönelik çözüm üretme noktasında yetersiz olduğu, bu durumun yükünün ise halka yıkılmak istendiği ifade edildi. CHP'li belediyeler, ekonomik ve sosyal krizin yarattığı zorluklara karşı halkı yalnız bırakmayarak, en zor koşullarda dahi halkın yanında durduklarını belirttiler. Belediyeler, iktidarın tüm engellemelerine rağmen sosyal yardımlar ve hizmetlerle halkın desteğini kazandıklarını vurguladılar.

"31 Mart 2024 Seçimleri ve CHP’nin Hedefi"

Bildirge, CHP'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye’yi yeniden şekillendirme hedefiyle yola çıktığını belirterek, "Türkiye’nin aydınlık yarınları için halkın iradesine sahip çıkacağız," dedi. CHP’li belediyeler, seçimlere güçlü bir şekilde gireceklerini ve iktidara karşı halkçı bir duruş sergileyeceklerini vurguladılar. "Halka eziyet edenler yenilecek, halka hizmet edenler kazanacak," ifadesiyle bildirge son buldu.

CHP’li 414 belediye başkanının katıldığı toplantı, yaklaşık altı saat sürdü ve yuvarlak masa çalışmalarının ardından sonuç bildirgesiyle sonlandı.

Kaynak : PHA