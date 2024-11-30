İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki zehirlenmeleriyle bağlantılı olarak çok sayıda adrese ve eğlence mekanına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi:

410 litre etil ve metil alkol,

165 şişe sahte alkol,

Sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler.

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zehirlenen kişilere sahte içki temin ettiği belirlenen şüphelilerin Şişli ve Beyoğlu’ndaki adreslerden alkol temin ettiği ortaya çıktı.

Gece Kulübüne Sahte İçki Operasyonu

Beyoğlu’nda alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerde, bir gece kulübünde 33 adet, toplamda 16 litre, bandrolsüz sahte içki ele geçirildi. İşletme sahipleri M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan toplamda 28 sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Motosikletle Sahte İçki Satışı

Soruşturma kapsamında Beyoğlu’nda motosikletiyle sahte içki ticareti yaptığı belirlenen Emre K. (30), polisin müşteri gibi davranarak sipariş verdiği operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Emre K., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Yetkililerden Uyarı

Polis ve sağlık yetkilileri, vatandaşları bandrolsüz ve merdiven altı üretilen içkiler konusunda uyararak, şüpheli durumların hemen güvenlik güçlerine bildirilmesini istedi. İstanbul genelinde sahte içki üretimi ve satışıyla mücadele için denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA