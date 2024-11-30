Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. "Deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Peki siz bugüne kadar ne yaptınız?" diyerek muhalefeti icraatsızlıkla suçladı.

"Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmalarına Dair Açıklamalar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'tan yaptığı konuşmasında, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremlerin ardından başlatılan büyük yeniden inşa sürecini vurguladı. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta ve diğer illerde yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi verdi. Şu ana kadar 22 bin 228 konut ve 5 bin 170 köy evinin teslim edildiğini belirten Erdoğan, 2024 sonuna kadar 201 bin 688 bağımsız bölümün tamamlanacağı müjdesini verdi. Bu konutların inşa sürecinde, sadece Kahramanmaraş’ta 27 bin 398 konutun tamamlandığını belirtti. Depremden etkilenen diğer illerde de hızla çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Erdoğan, tamamlanan konut sayıları hakkında da şu bilgileri paylaştı:

Adana: 3.872

Adıyaman: 24.625

Diyarbakır: 7.098

Elazığ: 5.481

Gaziantep: 20.888

Hatay: 32.160

Kahramanmaraş: 27.398

Kilis: 1.929

Malatya: 19.751

Osmaniye: 5.410

Şanlıurfa: 6.512

Muhalefete Eleştiriler: “Yapıcı Muhalefet Yok”

Erdoğan, CHP'nin seçim dönemi vaatlerinden biri olan "bedava konut" önerisini de sert bir şekilde eleştirdi. "Madem bedava konut yapabiliyorsunuz, belediyelerinizde neden yapmıyorsunuz?" diyerek muhalefeti eleştiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de şu ifadeleri kullandı: "Deprem turistliği haricinde ne yaptınız? Hangi işi tamamladınız?" Cumhurbaşkanı, muhalefet liderinin eleştirilerinin yetersiz ve yapıcı olmadığını savunarak, "Yapıcı muhalefet diye bir kavram lügatlerinde yok" dedi. Erdoğan, "Ortada parmakla gösterilecek hiçbir eserleri yok. İş çamur atmaya gelince hep ön saftalar" diye de ekledi.

Yeni Projeler ve Kahramanmaraş’a Yatırımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’a yapılacak 1.000 yataklı şehir hastanesinin projesinin tamamlandığını ve 2025 Ocak ayında ihale sürecinin başlayacağını müjdeledi. Kahramanmaraş’a yapılacak bu hastane, deprem sonrası şehrin sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak gösteriliyor. Ayrıca, şehirde 17 bin 500 kişilik büyük bir spor kompleksinin inşaatına başlandığı bilgisini veren Erdoğan, bu projelerin Kahramanmaraş’a modern bir yaşam alanı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Dayanışma Mesajı: “Birlikte Türkiye’yiz”

Erdoğan, konuşmasında Kahramanmaraş halkına teşekkür ederek, "Çok daha modern ve dayanıklı bir Kahramanmaraş’ı el birliğiyle inşa edeceğiz" diyerek birlik ve dayanışma mesajı verdi. Depremzedelere yönelik yapılan yardımlara ve devletin sağladığı desteklere de değinen Erdoğan, "Bölgedeki yaşamı dirençli bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Vizyonu: “Kadrolar Değişir, Aşkımız Değişmez”

Erdoğan, AK Parti’nin içindeki kadro değişikliklerine dair de açıklamalarda bulundu. Partisinin hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Erdoğan, "Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez" diyerek AK Parti’nin milletin hizmetinde olmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, partinin her zaman halkın yanında olduğunu ve hizmette eksiklikleri giderecek çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı: “Birlikte Türkiye’yiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin artık dış güçlerin deneme tahtası haline gelmeyeceğini belirten Erdoğan, "Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir" dedi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı’ndan bahsederken, "Türkiye Yüzyılı, huzurun, güvenliğin, özgürlüğün yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak terörle mücadelede kararlılıklarını yineleyerek, "Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız" dedi.

Millete Hizmet ve Demokrasi Vurgusu

Erdoğan, siyasetin insan kaybetmekten değil, insan kazanmaktan geçtiğini belirterek, "Biz bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz" dedi. Ayrıca, AK Parti'nin her zaman halkın yanında olduğunu ve milletin verdiği mesajları dikkate alarak çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin, 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız bir, marşımız bir, devletimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz bir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak : PHA