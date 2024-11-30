"Erdoğan Konuşmasını Bölen Protestoculara Tepki Gösterdi"

“Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek” temasıyla düzenlenen etkinlikte Erdoğan, konuşmasını bölen protestoculara sert ifadelerle yanıt verdi. Protestocular, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla İsrail ile ticari ilişkilerin sürdürülmesini eleştirdi. Erdoğan ise şu yanıtı verdi:

“Yavrum, siyonistlerin burada dili ağzı olma. Ne kadar provoke etmeye çalışırsanız çalışın, netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız.”

"Gözaltına Alınanlar ve Emniyet Açıklaması"

Protesto sırasında iki kişi, salon içerisinde eylem yaparken gözaltına alındı. Ayrıca, slogan atmaya hazırlandığı iddia edilen iki kişi daha kongre merkezi içinde yakalandı. Etkinlik alanı dışında slogan atan beş kişiyle birlikte toplamda 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, protesto eylemleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"29 Kasım 2024 tarihinde Şişli ilçesi İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen TRT World Forum 2024 programı kapsamında gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Saat 15.30’da toplantı salonunda döviz açarak ve bağırarak protesto eden Ş.Y. ve E.T. ile slogan atmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen G.E. ve M.Ö. isimli şahıslara müdahale edilmiştir. Saat 16.00’da kongre merkezi önünde protesto amaçlı toplanarak slogan atan M.S.E., F.M.E., F.D.G., C.A. ve C.U. isimli şahıslar da yakalanmıştır. Konuya ilişkin tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Avukat: “Hukuk Dışı Bir Uygulama”

Gözaltına alınan protestocuların avukatı Fatih Erbican, gözaltı sürecinin uzatılmasını ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasını eleştirdi. Erbican, protestonun barışçıl bir eylem olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kamera kayıtlarına yansıyan bir protesto olmasına rağmen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gibi bir suçlama yöneltilmesi hukuk dışıdır. Bu durum, ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir ihlaldir.”

"Gözaltılar ve Soruşturma Süreci Sürüyor"

Gözaltında tutulan protestocuların ifade işlemleri devam ederken, emniyetin soruşturmayı genişlettiği bildirildi. Olay, sosyal medyada geniş yankı bulurken, sivil toplum örgütleri ve bazı hukukçular gözaltıları ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak değerlendirdi.

Kaynak : PHA