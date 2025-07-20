Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nlerine katıldı. Toplu açılış ve temel atma törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün önünü kapatmak isteyenlere karşı hep yeni kapılar bulduklarını söyledi.

KKTC’de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni https://t.co/wtsVXqJv6r — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2025

"ADA'NIN DÖRT BİR YANINI BİRBİRİNE BAĞLADIK"

KKTC'ye yakışan neyse her zaman o projelere öncelik verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığımız yatırımlarla KKTC'nin devlet olduğunu dünyaya haykırdıklarını söyledi.

Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyeceğini belirten Erdoğan, "Akaryakıttan 77 milyon lira toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak Lefkoşa nefes alacaktır. Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlar düşünüldü. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız. Biz yaparız. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik ve getirdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yol medeniyettir' düsturuyla KKTC'nin ulaşım alt yapısının güçlendirilmesi için katkılarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

“TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİ, KKTC’NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAKTIR”

"Aynı ay yıldızın altında, iki devlet bir milletiz" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "Bir yanımız Anadolu, bir yanımız Kıbrıs. Bir yanımız Mehmetçik, bir yanımız Mücahit. Aynı bayrağın gölgesinde, aynı destanın çocuklarıyız biz" diyerek duygularını dile getirdi.

KKTC’yi her fırsatta destekleyen Anavatan Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte inanıyoruz ki Anavatanımız, bölgenin ve dünyanın en önemli siyasi, iktisadi ve askeri güçlerinden biri olarak yeni bir rol üstlenecektir. Türkiye’nin yükselişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve halkımızın gücüne güç katacaktır. Dost ve kardeş iki ülke, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar için birlikte çalışacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelini atıyor; Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Bağlantı Yolları’nın açılışı gerçekleştirildi.