Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adıyaman temasları kapsamında eşlik eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gündeme ilişkin Perre Haber Ajansı muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Bu tarihi ziyaretin sonuçlarını çok kısa sürede alacağımızı biliyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelişini değerlendiren CHP'li Ağbaba," Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, encümen üyelerimizde geliyor. Adıyaman tarihi bir gün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman'a her türlü desteği verecek. Maalesef sizin de söylediğiniz gibi 19 ay geçmesine rağmen deprem bölgesi hala ayağa kalkabilmiş değil, hala normalleşe bilmiş değil. Bizde parti olarak Adıyaman'a her türlü desteği vereceğiz. Diğer deprem illerinde olduğu gibi Malatya gibi Maraş gibi, Hatay gibi depremi yaşayan 4 büyük ile partimiz her türlü desteği veriyor. Türkiye Belediyeler Birliği bir adalet sağlayacak, geçmiş dönemlerdeki gibi olmayacak. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz Türkiye Belediyeler Birliği kaynaklarının yüzde 98'ini iktidar partisi ayırıyordu yüzde 2'sini muhalefet partilerine ayırıyordu. Bu adaletsizlik gidecek Adıyaman'da hak ettiğini alacak diyoruz. Tarihi bir ziyaret umarım bu tarihi ziyaretin sonuçlarını çok kısa sürede alacağımızı biliyoruz."dedi.

"Herkes kendine yakışanı yapıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan olayına ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Ağbaba,"O hakareti yapanların hakareti kendine ait. Tuncay Özkan bir ağır eleştiri yapmıştır. Onun vereceği cevabı o ölçüde olur. Annelere küfür ederek, insanların annelerine hakaret ederek bunu milletin vicdanına bırakıyoruz. Sürtük kelimesi, çürük kelimesi, kepaze kelimesi havada uçuştuğu bir dönemde Tuncay Özkan'ın açıklaması aslında onlarda daha hafif bir açıklama ama herkes kendine yakışanı yapıyor."şeklinde konuştu.

"Kardeşlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz"

Son olarak CHP'nin Tüzük Kurultayına değinen Ağbaba, konuşması şöyle sürdürdü:

"Çalışmalar sürüyor 85 kişiden oluşan bir heyet çalışmalarını sürdürüyor. Daha demokratik tüzük olacak örgütün beklentileri yerine gelecek ve tüzük kurultayımızdan sonra hızla parti içerisinde de toparlanacağız büyük bir samimiyet var parti içerisinde değişimin 31 Mart'taki yaratmış olduğu heyecan ortada bundan sonra iktidara gitmek için, iktidar yolunda barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz."



