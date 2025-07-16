‘Saldırgan tutum, istikrarı hedef alıyor’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dair değerlendirmesinde, bu eylemlerin sadece bir ülkenin sınırlarını değil, tüm bölgenin dengelerini tehdit ettiğini vurguladı. Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“İsrail'in, Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sadece Suriye’nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil etmektedir. Bölgemiz istikrarını hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum.”



‘Barış sürecini sabote ediyorlar’

Yılmaz, Suriye’de yıllardır süregelen iç karışıklıkların ardından yeniden yapılanma sürecinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



“Uzun yıllar süren iç karışıklıkların ardından Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin başlaması, hem Suriyeli mazlumlar hem de bölgesel güvenlik açısından hayati önemdedir. Böylesi bir dönemde İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesi, bölgesel barış ve uluslararası hukuka yönelik açık bir sabotaj girişimidir.”



‘Suriye halkının huzuru için kararlılığımız sürecek’

Türkiye’nin dış politika vizyonunun merkezinde barış ve istikrarın yer aldığını vurgulayan Yılmaz, uluslararası topluma da çağrıda bulundu:



“Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın tesisini önceleyen bir dış politika anlayışıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kardeş Suriye halkının huzurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgemizin istikrarından yana olan tüm tarafları, Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku desteklemeye davet ediyoruz.”

Kaynak : PHA