Vali Varol: 6 ayda 964 kişi işbaşı eğitim programlarından yararlandı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin yürütülen çalışmaları detaylı verilerle açıkladı. Vali Varol, bu dönemde 116 İşbaşı Eğitim Programı düzenlendiğini belirterek:



“Bu programlardan 607’si kadın, 357’si erkek olmak üzere toplam 964 kişi faydalandı. Aynı dönemde düzenlenen 13 Toplum Yararına Program kapsamında ise 601’i kadın, 259’u erkek olmak üzere toplam 860 kişi kamu kurumlarında geçici olarak istihdam edildi,” dedi.



Gençlere yönelik programlarda 487 kişi faydalandı

Vali Varol, genç işgücünün desteklenmesine yönelik yürütülen İŞKUR Gençlik Programları kapsamında da 327 kadın ve 160 erkek olmak üzere toplam 487 gencin çeşitli eğitim ve istihdam fırsatlarından yararlandığını kaydetti.



6 ayda 1.901 kişi işe yerleştirildi, 558 milyon TL destek sağlandı

Adıyaman'da özel sektörle olan temasların da sürdüğünü ifade eden Vali Varol, yılın ilk 6 ayında 1.104 işyeri ziyareti gerçekleştirilerek 1.901 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca bu süreçte 6.051 kişiye iş ve meslek danışmanlığı kapsamında bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini de belirtti.



Vali Varol, yapılan tüm kurs ve programlar sonucunda iş gücü piyasasına toplam 558 milyon TL maddi destek sağlandığını vurguladı.



Mesleki eğitim faaliyetleri sürecek

Toplantıda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2025 yılı üçüncü çeyreğinde atacağı adımlar da planlandı. Vali Varol, Adıyaman’ın işgücü ihtiyacının karşılanması ve istihdamın artırılması için mesleki eğitim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini belirtti.



Toplantı sonunda kurul üyeleri, işsizlikle mücadele, kadın istihdamının desteklenmesi, gençlerin üretime katılması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik yeni projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Kaynak : PHA