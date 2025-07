Duruşma 6 Kasım’a ertelendi

Adıyaman Adliyesi’nde görülen Isias Otel davası kapsamında kamu görevlilerinin yargılandığı dosyanın ikinci duruşması, eksik belgelerin tamamlanmaması nedeniyle 6 Kasım 2025 tarihine ertelendi. Mahkeme heyetinin davayı eksik inceleme gerekçesiyle ileri bir tarihe bırakmasının ardından, mağdur rehberlerin aileleri Başkan Tutdere’yi evinde ziyaret etti.



Hilal Düzgünce: 'Mahkemeden çıkar çıkmaz Başkanımıza geldik'

Duruşma sonrası Başkan Tutdere’ye destek vermek amacıyla yapılan ziyarete, Isias Otel’de yaşamını yitiren rehber Nazım Can Hartlap’ın annesi ve Rehber Ailelerine Adalet Platformu temsilcilerinden Hilal Düzgünce öncülük etti.



Düzgünce, ziyarete ilişkin şunları söyledi:



"Sayın Başkan’a yaşadığı elim hadiseden dolayı destek olmak istedik. Kendisi Isias davasıyla en başından beri yakından ilgileniyor. Mahkemeden çıkar çıkmaz desteğimizi iletmek, yanında olduğumuzu göstermek istedik. Ailesine ve kendisine sabır diliyoruz. Biz de Başkanımızın yanındayız, her zaman arkasındayız."



'Tüm sorumlular tek mahkemede yargılansın' çağrısı

Ziyaret sırasında davaya dair gelişmeleri de aktaran Hilal Düzgünce, kamu görevlilerinin yargılandığı dosyada bir ilerleme olmadığını ve duruşmanın öncekiyle birebir aynı şekilde geçtiğini belirtti.



"Bugünkü duruşma, daha önceki duruşmanın birebir aynısıydı çünkü mahkemeye dosya ulaşmamıştı. Biz, olayla ilgili tüm sorumluların aynı mahkeme çatısı altında yargılanmasını ve davaların birleştirilmesini talep ediyoruz. Isias davasının emsal niteliğinin bir an önce ortaya çıkmasını istiyoruz."



Tutdere’ye ev hapsi ve görevden uzaklaştırma uygulanmıştı

Bilindiği üzere, Isias Otel davasında adı geçen kamu görevlileri arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında, soruşturma kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanmış ve görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Başkan Tutdere, daha önce yaptığı açıklamalarda adaletin yerini bulması için süreci sonuna kadar takip edeceğini belirtmişti.



Rehber ailelerinden adalet talebi sürüyor

Rehber Ailelerine Adalet Platformu’nun dava sürecine ilişkin talebi net: Sadece otel sahiplerinin değil, yapı denetiminden ruhsatlandırmaya, denetimsizlikten yapı kullanım iznine kadar tüm kamu sorumlularının aynı dosyada yargılanması. Aileler, Isias davasının Türkiye’de benzeri yapı ihmalleri için örnek teşkil edecek bir hukuk sürecine dönüşmesini istiyor.

