Muhtarlar taleplerini iletti, çözüm önerileri konuşuldu

Adıyaman Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde gerçekleştirilen toplantıya, merkez mahalle muhtarları katıldı. Toplantıya başkanlık eden ASKİM Müdürü Ali Çoktaşar, muhtarlardan gelen yazılı ve sözlü talepleri dinleyerek, yaşanan su sıkıntısına ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.



Ali Çoktaşar, kentteki su sorununun başlıca nedenlerinin kuraklık, aşırı sıcaklıklar, inşaat sulamaları ve şehre su sağlayan Kırkgöz ile Gürlevik kaynaklarındaki su seviyesinin düşüklüğü olduğunu ifade etti.



Çoktaşar: 'Adıyaman’ın Atatürk Barajı’ndan su alması acil bir ihtiyaç'

Su kaynaklarının mevcut nüfusu karşılamada yetersiz kaldığını belirten Müdür Çoktaşar, şöyle konuştu:



“Kuraklık, havaların aşırı sıcak olması, yeni yapılan inşaatların sulanması ve en önemlisi Kırkgöz ile Gürlevik kaynaklarında su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle zaman zaman su kesintileri yaşanmaktadır. Adıyaman’ın su sorununun çözümü için acil olarak Atatürk Barajı’ndan su alınması gerekiyor. Bu konuda DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca şehirdeki hızlı nüfus artışı ve yeni konut projeleri de altyapı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Adıyaman Belediyesi olarak çözüm için gerekli adımları atıyoruz ancak merkezi idareden de destek bekliyoruz.”



Muhtarlardan denetim çağrısı ve destek sözü

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları ise yaşanan su kesintilerinin vatandaşlar tarafından kendilerine sıkça iletildiğini belirterek, çözüm konusunda belediyeden daha hızlı ve etkili adımlar beklediklerini söyledi.



“Araç yıkama, bostan ve inşaat sulamaları gibi su tüketim alanlarında sıkı denetim yapılmalı. Denetimsizlik sorunu büyütüyor. Eğer Atatürk Barajı’ndan su temini konusunda adım atılacaksa, biz muhtarlar olarak Federasyon düzeyinde yetkililerle görüşmeye hazırız. Yeter ki Adıyaman susuz kalmasın.”



Toplantı çözüm odaklı geçti

ASKİM Müdürü Çoktaşar, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür ederek, iletilen taleplerin değerlendirmeye alınacağını ve denetimlerin artırılacağını belirtti. Adıyaman Belediyesi’nin ilgili birimleriyle koordineli şekilde sürecin takip edileceği vurgulandı.

Kaynak : PHA