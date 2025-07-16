Silivri’de görülen duruşmada karar çıktı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri 1 No’lu duruşma salonunda görülen üçüncü celsede hükmünü açıkladı. Ekrem İmamoğlu, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, “tehdit” suçundan ise 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasından ise beraatine hükmetti.



Mahkeme üyesinden dikkat çeken karşı oy

Mahkeme heyetindeki bir üyenin, İmamoğlu’nun tüm suçlamalardan beraat etmesi gerektiğini savunarak, karara şerh koyduğu belirtildi. Karar oy çokluğuyla alındı.



İmamoğlu: “Yargı tacizine uğrayan biriyim, yoğun bir saldırı altındayım”

Mahkeme savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı söz verilen İmamoğlu, şunları söyledi:



“Yargı tacizine uğrayan biri olarak yoğun bir saldırı altındayım. Mahkemenin esas çatısı altında değil de Silivri’ye nakledilmiş şekilde göçebe bir yargılama söz konusu... 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararı verilen ‘Ahmak davası’ üç yıldır istinafta bekliyor. Beylikdüzü dosyasında 5 kez mütalaa verilmiyor. Savcılık ortada yok.”



Mahkeme başkanı ise, İmamoğlu’na bu söylediklerinin huzurdaki dava ile ilgisi olmadığını belirtti.



“Sandıkta 4 kez yendim, 5’inci kez yeneceğim için tehdidim”

İmamoğlu, savunmasının devamında, yargı süreçlerinin siyasal hesaplar üzerinden işlediğini öne sürdü:



“Ben bu cennet vatanda bir kişi için tehdidim. Sandıkta 4 kez yendim, 5’inci kez yeneceğim için tehdidim. Bilirkişi davasında ismi Satılmış olan beyefendiyi millete şikayet ettim ama benim hakkımda dava açıldı. Diplomam zorla iptal edildi. Benimle birlikte olanların dosyası ayrıldı, bana acilen dava açıldı. Çok aceleleri var.”



İmamoğlu ayrıca duruşma savcısına dönerek, “Kimse bana gerile gerile bakmasın. Ben önemsemiyorum bu bakışları” ifadelerini kullandı.



“Bu kararlar zincirleme baskı zinciridir”

İmamoğlu, karar öncesinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarını ve yargı üzerindeki etkisini eleştirerek şu ifadeleri de kullandı:



“Ben Mehmet Murat Çalık kardeşimin evine dönmesini istiyorum. Yeter, cinayete doğru gidiyor bu iş. Nedir bu yahu?”



Karar sonrası salonda alkış ve sloganlar

Karar için verilen 45 dakikalık aranın ardından salona getirilen İmamoğlu, destekçileri tarafından alkışlarla ve sloganlarla karşılandı. Mahkeme kararını açıkladıktan sonra salonda kısa süreli bir gerginlik yaşansa da, kararın detayları netleşti.



Ne olmuştu?

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle, “tehdit”, “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” suçlamalarıyla yargılanıyordu. Gürlek, geçmişte İmamoğlu’nun “ahmak davası” olarak bilinen dosyasında yer alan kararlarla da kamuoyunda sıkça gündeme gelmişti.



Süreç nasıl işleyecek?

İmamoğlu’nun avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor. Hükmün kesinleşmesi durumunda cezanın infazı ve siyasi yasak gündeme gelebilecek. Ancak ceza miktarının düşüklüğü nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya erteleme seçeneklerinin de değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Kaynak : PHA