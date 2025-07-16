‘Şimşek faiz indirimi bekliyor’ iddiasına yalanlama

Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan, “Mehmet Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haberler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Söz konusu haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



“AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.”



'Kulis haberlere itibar edilmemeli'

Bakanlık, kulis bilgisi ya da perde arkası ifadeleriyle yapılan haberlerin doğruluğunun teyit edilmediğini vurguladı. Açıklamanın devamında, şu uyarıya yer verildi:



“Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.”



Resmî açıklamalar dışındaki yorumlara dikkat

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle ekonomi politikalarının şekillendiği bu süreçte, kamuoyunun yalnızca doğrulanmış, resmî açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurgulayarak, haberlerde çarpıtma ve yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA