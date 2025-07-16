'Cumhuriyet olmazsa vatandaşlık, vatandaşlık olmazsa eşitlik olmaz'

TBMM’deki grup konuşmasında toplumsal eşitsizlikten dış politikadaki tutarsızlıklara, PKK ile yürütüldüğü iddia edilen pazarlıklardan iktidarın halkla bağını yitirmesine kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:



“Cumhuriyet olmazsa, vatandaşlık olmaz. Vatandaşlık yoksa, eşitlik olmaz. Eşitlik olmazsa, adalet olmaz. Adalet gelmezse refah olmaz. Refah olmazsa barış olmaz. Barış olmazsa demokrasi olmaz.”



'İhanet planlarına karşı birlikte hareket etmeliyiz'

Konuşmasında toplumsal birlik ve siyasi sorumluluğa vurgu yapan Dervişoğlu, “Bu çağrım Türk milletinin varlığı, birliği ve istikbali için siyaset yapan ve mücadele eden herkesedir” diyerek tüm siyasi partilere seslendi:



“Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan herkesi, ihanet planlarına karşı birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Hangi partiden olursanız olun, gelin Cumhuriyet’e sahip çıkalım.”



'Apo mu reisçi oldu, reis mi apocu?'

İktidarın PKK ile müzakere yürüttüğü iddialarına dikkat çeken Dervişoğlu, çok tartışılacak sert bir ifadeyle şöyle konuştu:



“Bugün anlaşma masasına oturduğunuz terör örgütü mü amaçlarına ulaşmıştır? Yoksa siz onların amaçlarını mı gerçekleştirdiniz? Apo mu reisçi olmuştur, yoksa reis mi apocu olmuştur?”



'Türkiye bezirgân saltanatıyla yönetiliyor'

İç politikadan dış politikaya dek birçok konuda iktidarın çizgisini eleştiren Dervişoğlu, Türkiye'nin “bezirgân saltanatı” anlayışıyla yönetildiğini ve iktidarın her meseleyi “al-ver” mantığıyla değerlendirdiğini belirtti:



“Türkiye bir sermaye gibi yönetilmektedir. Her dış meselede, bölgesel krizde, memleket değil, iktidar lehine sonuçlanan alışverişler yapılmakta. Çünkü ortada Türk milletinin çıkarı değil, sadece iktidarın çıkarı vardır.”



'Bu kadar hain bize saldırıyorsa, doğru yoldayız'

Dervişoğlu, iktidar ve ortaklarının yanı sıra terör örgütlerinin de kendilerine saldırdığını belirterek, bu durumu “doğru yolda olduklarının göstergesi” olarak yorumladı:



“Emperyalizmin maşası terör örgütü bize saldırıyor. FETÖ'cüler bize saldırıyor. İktidar da bize saldırıyor. Demek ki doğru yoldayız. Bu kadar hain bize saldırıyorsa, biz doğru yoldayız.”



'Ya Tayyip Erdoğan değişecek ya vatandaşlık tanımı'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da doğrudan hedef alan Dervişoğlu, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu vurguladı:



“Ya Tayyip Erdoğan değişecek ya vatandaşlık tanımı. Ya Tayyip Erdoğan değişecek, ya bu milletin mayası. Değiştirilmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yönetemediği ülkenin temsil makamından gitmemek için milletin adını bile değiştirmeye kalkan bu zatı değiştireceğiz.”



'Biz Türk milletini muhafaza ediyor, Cumhuriyet’i müdafaa ediyoruz'

Milletin yorgunluğuna rağmen mücadelenin süreceğini vurgulayan Dervişoğlu, Meclis kürsüsünden bir kez daha mücadele çağrısını yineledi:



“Biz halen burada, bu gazi Meclis çatısı altında Türk milletini muhafaza, onun Cumhuriyetini tek başımıza müdafaa ediyoruz. Yol isteyene yol, yoldaş isteyene yoldaş, ses isteyene ses, nefes isteyene nefesiz.”



'Gelin, bu ihanet sürecine karşı güç birliği yapalım'

Konuşmasının son bölümünde meydanlara çıkma çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı, tüm vatandaşları ve siyasi kadroları Cumhuriyet etrafında birleşmeye davet etti:



“Gelin Cumhuriyet’e sahip çıkalım. Gelin vatandaşlığa sahip çıkalım. Gelin Türklüğe sahip çıkalım. Neyin değişeceğine biz karar vereceğiz. Ne olacağımıza kendimiz karar vereceğiz. Türkiye’nin salonları, sokakları, meydanları bizimdir. Gelin, bu ihanet sürecine karşı güç birliği yapalım. Ben üzerime düşeni yapmaya hazırım. ‘Ben de varım’ diyen herkesi, önüme, arkama değil; durduğum safa, kazdığım sipere davet ediyorum. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.”

Kaynak : PHA