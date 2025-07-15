Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan’ın katıldığı, Mevlid programında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden asker, polis ve vatandaşlar için dualar okundu. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Kaymakam Pelvan, mevlid sonrası yaptığı açıklamada aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnetle andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kutsal vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor; gazilerimize sağlık ve hayırlı bir ömür temenni ediyoruz. Bu millet, fedakârlıklarını asla unutmayacak.”

Program, vatandaşların duygulu anlar yaşadığı, şehitlere vefa ve saygının hissedildiği özel bir atmosferde gerçekleştirildi.

Kaynak : PHA