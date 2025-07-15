Meydan Camii’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve il protokol üyeleri katıldı.

Programda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehadete yürüyen asker, polis ve vatandaşlar dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif eşliğinde gerçekleşen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Vali Varol, “Bir hilal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve hayırlı bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mevlid-i şerifin ardından, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve aziz şehitlere vefa göstermek amacıyla düzenlenen program, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kaynak : PHA