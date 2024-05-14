Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, önceki akşam Gençlik Haftası kapsamında Adıyaman Umutkent’te sahne aldı. Sevenlerinin konser alanına akın ettiği akşamda Buray en güzel şarkılarını Adıyamanlılar için söyledi.

Buray, 7’den 70’e konser alanını dolduran binlerce hayranıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirerek depremzedelere moral oldu. 19 Mayıs Gençlik Haftası’nda Adıyamanlı hayranlarıyla birlikte olmanın sevincini paylaşan sanatçı: “Türkiye ve Adıyaman olarak çok acılar çektik. Ama şimdi bu yaraları sarma zamanı sevgiyle, aşkla ve şarkılarla mutlu olma zamanı geldi. Bu konsere vesile olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah ülkece bir daha böyle bir acı ile karşılaşmayız” dedi.

Konser alanını hınca hınç dolduran öğrencilerin karşılamasıyla büyük mutluluk duyan Buray öğrencileri sahneye davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konser’de bir konuşma yapan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere ise, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kapsamında, Umut Kent’te düzenlediğimiz ‘Gençlik Konseri’nde şarkıcı Buray’ı ağırlıyoruz, enerjisi kendileri kadar güzel gençlerimizle bir araya geldik. Bu daha başlangıç sevgili gençler. Adıyaman’ımızda sosyal hayatı yeniden canlandıracağız dedik, Kültür, sanat faaliyetlerine hız vereceğimizi söyledik, sözümüzü tutuyoruz. Bundan sonra Adıyaman’ımızda umutları hep birlikte yeniden yeşerteceğiz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA