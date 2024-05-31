Adıyaman'da bir araya gelen STK'lar ve vatandaşlar Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen ‘Refah için Bir Meşale Yak’ yürüyüşüne katılarak Gazze'de yaşanan katliamlara sessiz kalmayarak artık dur demek için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Yürüyüşte ellerinde filistin bayrakları ve meşale taşıyan vatandaşlar Hamas’a destek tezaruatları getirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam den soykırıma dur demek için ailece bir meşale yakarak yürüyen Adıyamanlılar, kadın, çocuk, yaşlı demeden katledilen Gazzelilerin sesi olmaya devam ediyor.

Mimar Sinan Parkından başlayıp Adıyaman Demokrasi Parkına kadar ellerindeki meşalelerle yürüyen Adıyamanlılar daha sonra yapılan duanın ardından sessiz bir şekilde dağıldı.

Savaştan en çok etkilenenler siviller ve çocuklar oldu

7 Nisan 2024 tarihinde Gazze’deki sağlık bakanlığının verilerine göre 7 Ekim 2023’den itibaren en az 34 bin 137 kişi İsrail katliamı sonucu hayatını kaybetti. Bunlardan 14 bin 800’ünü çocuklar oluştururken, UNICEF en az 17 bin çocuğun ailesini kaybettiğini ya da ailesinden ayrı düştüğünü tahmin ediyor.

Kaynak : PHA