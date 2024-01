Tarımsal ve hayvansal destekleriyle üreticinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de farklı nedenlerle boş bırakılan arazileri tarıma kazandırmayı sürdürüyor. Tarıma elverişli olmasına rağmen taşlık olması, nadasa bırakılması, su kaynaklarına uzak olması ya da üreticinin üretecek gücü olmaması gibi farklı nedenlerle işlenemeyen bin dekar araziyi Büyükşehir’in çalışmalarıyla tarıma kazandırıldı.

Boş arazilere ekilmek üzere 440 bin fide, fidan ve soğan dağıtıldı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerle görüşerek ve arazi inceleme çalışmaları yaparak her bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun ürünleri belirleyerek ona uygun projeler yapıyor. Bu projeler sayesinde; Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Silifke, Mut, Erdemli, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Çamlıyayla ve Tarsus’ta farklı mahallelerde atıl halde bulunan arazilerde üretilmesi için lavanta fidesi, nergis soğanı ve adaçayı fidesi dağıtılıyor. Desteklerle girdi maliyetleri düşen üreticiler ekmeğini topraktan çıkarırken, üretmek isteyen ancak cesaret edemeyen vatandaşlara da örnek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılından bugüne kadar boş arazileri değerlendirmesi için üreticilere toplam 440 bin 312 adet lavanta fidesi, nergis soğanı ve adaçayı fidesi verdi. Bu dağıtımlar sayesinde fideler ve soğanlar bin dekar alanda toprakla buluştu. Boş arazileri tarıma kazandırmak için vatandaşlarla iş birliği yaparak incelemelerini sürdüren ekipler, daha çok alanı tarıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şahutoğlu: Yaklaşık bin dekar alanı tarıma kazandırdık

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, tarımın ihtiyacına yönelik projeler ürettiklerini söyleyerek,"Tarımın en büyük sorunu; tarıma elverişli olmasına rağmen işlenemeyen, nadasa bırakılan, sulanamayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı boş bırakılan arazilerden oluşuyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak diğer bitkilere nazaran su isteğinin hiç olmadığı veya diğerlerine göre daha az su isteyen bitkilere, fidelere yöneldik. Bu kapsamda projeler gerçekleştirdik. Böylelikle nergis soğanı, adaçayı fidesi, lavanta fidesi gibi fideleri üreticilerimize dağıtarak yaklaşık bin dekar alanı tarıma kazandırmış olduk" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayalimi gerçekleştirdim"

Hayali nergis ekmek olan Necla Akciğer, hayalini gerçekleştirmesi için destek olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Onların katkılarıyla araziyi bu hale getirdik” dedi. Üretmek isteyen tüm kadınlara seslenen Necla Akciğer, “Harekete geçsinler, geç kalmasınlar. Ben çok geç kaldım, onlar kalmasınlar. Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayalimi gerçekleştirdim. Yoksa o nergis soğanını ben alamazdım. Hayalim gerçekleşti. Çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.

"Eşimin hayalini gerçekleştirmiş olduk"

Eşinin nergis ekmesine destek olan ve her anında yanında olan İsmet Akciğer, “Eşim nergis çiçeğini çok sevdiğini söylüyordu her zaman. Onu zaten nergissiz bırakmıyordum. Bir yakınımıza nergis ekmek istediğimizi söyledik. O da Değirmençay’da bir tarla olduğunu söyledi. Geldik tarlayı gördük, kiraladık. Tarla kayalıktı. Yaklaşık bir hafta, on gün iş makinesi çalıştırdık. Neticede tarlayı bu hale getirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de nergis soğanı dağıttığını duyduk, müracaat ettik. Soğanlarımızı aldık, ektik. Eşimin hayalini gerçekleştirmiş olduk” dedi.

"Büyükşehir sayesinde burayı tarıma kazandırdık"

Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerinin üretmesine öncü olduklarını söyleyen Akciğer, “Büyükşehir Belediyesi yardımcı olmasaydı yapma şansımız yoktu. Vermiş oldukları soğanlarla, yardımlarla onların sayesinde yaptık. Yani atıl bir dağ başıydı burası. Büyükşehir sayesinde burayı tarıma kazandırdık” diye konuştu.

Nergis’te doğal olarak ilk yıl verimin düşük olduğunu ancak yine de gelir elde ettiklerini belirten Akciğer, “Beklediğimiz gibi oldu. İlk sene nergis fazla vermez. Bu zaman geçtikçe çoğalır. Yine de güzeldi. Türkiye genelinde dağıtım yapan bir kooperatife verdik. Yeter ki yapmak iste Büyükşehir Belediyesi her zaman yardım ediyor” ifadelerini kullandı.



