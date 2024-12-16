Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Frankfurt Başkonsolosluğu'nun eski kançılarya binasına yönelik olarak 14 Aralık Pazar günü terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlısı gruplar tarafından başlatılan işgal girişiminin aynı gün Frankfurt Başkonsolosluğu ile Frankfurt Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, Bakanlık ve Büyükelçilik eşgüdümünde sona erdirildiği açıklandı.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğü yetkililerince 16 kişilik eylemci grubun tamamının kimliklerinin tespit edildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bugün binada hasar tespiti yapılarak gerekli tutanak tutulmuştur. Yasal haklarımızın korunması ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını teminen, çirkin işgal teşebbüsü hakkında gerekli tüm girişimlerde bulunulmakta olup; hukuki sürecin yakından takibine devam edilecektir.” denildi.

ANKARA (İGFA)

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