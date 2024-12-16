Alınan bilgiye göre yangın, gece geç saatlerinde merkeze bağlı Yeni Güven Köyünde meydana geldi.

Köyde kullanılmayan sağlık ocağının bulunduğu dairede dumanlar ve alevler yükseldiğini gören köylülerin müdahalesi başarısız olunca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA