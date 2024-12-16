Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Antalya'nın doğu kıyılarında ve Finike çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı geldi. Söz konusu bölgelerde kuvvetli yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Adıyaman:

7

°C°F

Yağış: 25%

Nem: 44%

Rüzgar: 3 km/s

Hava durumu

Pazartesi

Yağmur ve kar

adıyamanlılar net

ANKARA (İGFA)